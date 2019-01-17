اتهام شاب بالتخطيط لمهاجمة البيت الأبيض بقذيفة مضادة للدبابات

أعلن مدعون أمريكيون، اليوم الخميس، اعتقال شاب من ولاية جورجيا عمره 21 عاما وتوجيه اتهامات إليه بالتخطيط لمهاجمة البيت الأبيض بإحداث فجوة بقذيفة مضادة للدبابات ثم اقتحام المبنى بأسلحة وقنابل.



وقال بيونج باك مدعي عام المنطقة الشمالية في جورجيا للصحفيين إن حشر جلال، وهو من ضاحية كامينج في أتلانتا، اعتقل في مقاطعة جوينيت، أمس الأربعاء ومثل أمام محكمة اتحادية في أتلانتا في قضية قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بى.آي)، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف باك: "يعتقد أن نيته كانت مهاجمة البيت الأبيض وأهداف أخرى تتاح أمامه في منطقة واشنطن العاصمة وذلك باستخدام عبوات ناسفة بما في ذلك عبوة ناسفة بدائية الصنع وقذيفة مضادة للدبابات". وتابع أن "جميع التهديدات تم تحييدها".



وتفيد شكوى جنائية بأن شخصا اتصل بأجهزة إنفاذ القانون في مارس 2018 تقريبا ليقول إن جلال أصبح "متطرفا". وفي 25 أغسطس الماضى عرض جلال سيارته للبيع فأظهر له مصدر تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالى رغبته في شرائها.



وجاء في الشكوى أن جلال أبلغ المصدر لاحقا بأنه "يرغب في تنفيذ هجوم في الولايات المتحدة على أهداف مثل البيت الأبيض وتمثال الحرية". كما قال له إن "الجهاد هو أفضل فعل في الإسلام".



وقال جلال خلال لقاء مع عميل سري من "إف.بى.آى" في ديسمبر الماضى إنه يريد إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر ويتوقع أن "يستشهد". وطلب من العميل أن يحصل على الأسلحة والمتفجرات من أجل الهجوم على البيت الأبيض.



وأفادت الشكوى الجنائية بأنه كان يعتزم شن الهجوم، اليوم الخميس أو نحو ذلك بالتعاون مع العميل ومصدر مكتب التحقيقات الاتحادي.



وقال تايلر كروجر الضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي في شهادة "لقد وصف خطته باستخدام القذيفة إيه-تي-4 لإحداث فتحة في البيت الأبيض يمكن أن تدخل المجموعة من خلالها... كانت خطته الدخول والقضاء على أكبر عدد ممكن".