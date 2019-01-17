عدد مزيف لـ واشنطن بوست يعلن انتهاء عهد ترامب

انتشرت نسخ زائفة من صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمام البيت الأبيض، أمس الأربعاء، تعلن عن انتهاء عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحت عنوان رئيسي "في سابقة: ترامب يرحل سريعا عن البيت الأبيض، وينهي الأزمة".

ووزعت امرأة، (لم يتم التعرف على هويتها بعد)، الصحف الزائفة بالقرب من محطة مترو أنفاق في العاصمة واشنطن، وتوسطت صورة "كئيبة" لترامب الصفحة الأولى في الصحيفة، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وحملت الصحف شعار صحيفة "واشنطن بوست"، وتضمنت عناوين أخرى مثل "الاحتفالات بانتهاء عهد ترامب تنتشر على مستوى العالم"، واللافت إلى أن العدد الزائف جاء بتاريخ 1 مايو القادم.

ومن ضمن الروايات التي تضمنتها الصحيفة الزائفة، أنه في "1 مايو، بعد 6 أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ترك دونالد ترامب البيت الأبيض، متنحيا عن منصبه كرئيس، دون إصدار بيان رسمي".

وأضافت الصحيفة أن "4 مساعدين في البيت الأبيض (رفضوا الإفصاح عن هويتهم) قالوا إنهم عثروا على منديل على مكتب الرئيس مكتوب عليه بالحبر الأحمر رسالة: ألقوا باللوم على هيلاري كلينتون (منافسة ترامب في انتخابات الرئاسة السابقة) ووسائل الإعلام الزائفة".

وتداول صحفيون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور الصحيفة المزيفة، ووصفوها بأنها "مقنعة للغاية عند الوهلة الأولى"، إلا أن عنصر الخيال يتضح عند التدقيق في الصور.

وبدوره، قال فريق العلاقات العامة لـ"واشنطن بوست" في بيان: "هناك نسخ مزيفة من الصحيفة يجري توزيعها في العاصمة، ونحن نعلم بوجود موقع يحاول تقليد الصحيفة"، مؤكدا "هذه الصحف ليس من إنتاج واشنطن بوست. ونحن نحقق في الأمر".

وأشارت "ذا إندبندنت" إلى أن "موف أون"، المنظمة التقدمية ولجنة العمل السياسية التي تدعم المرشحين اليساريين، هي التي قامت، على الأرجح، بتوزيع النسخ المزيفة. كما أن المنظمة نشرت صورة من الصحيفة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مضيفة أنها رأت أحد موظفي البيت الأبيض يدخل بنسخة.