دينا فؤاد: دوري في فيلم «ساعة رضا» بمثابة التحدي

عبرت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على دورها في فيلم ( ساعة رضا) الذي انطلق عرضه في صالات السينما مؤخرا، معتبرة أن الفيلم يمثل تحديا لها، لأنها تجسد فيه أربع شخصيات مختلفة.

وقالت دينا فؤاد، في تصريحات اليوم الخميس، إن الفيلم يعتمد على كوميديا الفانتازيا (تناول الواقع الحياتي من رؤية غير مألوفة) وسعدت بفكرته منذ أن قرأت السيناريو الخاص به، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية فتاة تفقد ذاكرتها، وتنطلق في كل مرة بشخصية مختلفة راقصة، ومدرسة، وجامعية.

وأضافت أن الأحداث تتواصل في تفاصيل كوميدية، خصوصا في الخط الرومانسي الذي يجمعها مع الفنان أحمد فتحي ومحاولاته المستمرة لإيقاعها في حبه، معتبرة أن العمل فرصة لتقديم أدوار مختلفة عبر الفكرة الرئيسة التي تناقشها الأحداث.

ونفت أن تكون شعرت بضيق من طول فترة التصوير، قائلة "إن لكل عمل ظروفه الخاصة به وثمة أعمال تنجز سريعا وأخرى تستغرق بعض الوقت".

وأكدت أن المهم بالنسبة لها أن تقدم الدور بالشكل الذي يجعلها راضية عنه، لافتة أن استغراق الفيلم وقتا في التصوير أفادها في ما يتعلق بالفارق الزمني بين تصوير كل شخصية.

وكان مخرج الفيلم هاني حمدي قال إن (ساعة رضا) حقق إيرادات بلغت مليونا و100 ألف جنيه، بعد 6 أيام من طرحه بالسينمات، وطرح الفيلم بالسينمات يوم الأحد الموافق 6 يناير الماضي، ويشارك في بطولته دينا فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر، وطارق صبري وعدد من ضيوف الشرف.