تعرض موكب الفريق الأممي بالحديدة لإطلاق نار من قبل الحوثيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرض موكب فريق مراقبي الأمم المتحدة في محافظة الحديدة، غربي اليمن، بقيادة الجنرال باتريك كاميرت، اليوم الخميس، لإطلاق نار من قبل الحوثيين.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن موكب الجنرال كاميرت تعرض لإطلاق نار بأسلحة رشاشة، خلال تفقده لأحد المباني التي تضررت جراء الحرب في مدينة الحديدة".

وأضاف أن" مصدر إطلاق النار هم مسلحو جماعة الحوثي"، مشيرا إلى أن "كاميرت وطاقمه لم يتعرضوا لأي أذى".

وذكر أن إطلاق النار جاء بعد أن سمح الحوثيون لكاميرت بلقاء ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة، بعد ساعات من منعه.

وحتى الآن لم يصدر الحوثيون اي تعليق حول ذلك.