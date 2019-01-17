علق السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على الزيارة الحالية لرئيس جنوب السودان لمصر، سيلفا كير، والتي يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إن مصر تعتبر أول دولة في العالم تعترف بجمهورية جنوب السودان، بعد السودان مباشرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الأربعاء، أن مصر كانت ممثلة في الجنوب بقنصيلة عامة منذ 2005، وتمت ترقيتها إلى سفارة بعد الانفصال عن السودان، معقبًا: «العلاقات قديمة وممتدة ومتشعبة».

وذكر أن مصر تضع دول الجوار الإقليمي في دائرة اهتمامها الأولى، التي تشمل الحفاظ على الأمن القومي، مستطردًا أن اللقاء المرتقب اليوم بين الرئيسين من سيشهد مناقشة العديد من الملفات على المستوى الثنائي وعلى المستوى الإقليمي.

واستطرد أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لزعيم إفريقي في عام 2019، وتعد الثالثة لرئيس جنوب السودان، بعد زيارتين في 2014 و2017، موضحًا أن مجالات التعاون بين البلدين، كثيرة وعلى رأس الموارد المائية والري والكهرباء والصحة والتعليم.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس جنوب السودان سلفا كير، بقصر الاتحادية؛ لبحث تعزيز العلاقات والقضايا محل الاهتمام.