رئيس البرلمان العربي: المصالحات الحل الأنجع لإنهاء النزاعات والانقسامات بين الدول العربية

قال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، إن المصالحات هي الحل الأنجع لإنهاء النزاعات والانقسامات داخل المجتمعات العربية وبين الدول العربية، وهي السبيل الأوحد لمنع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في الدول العربية، والتصدي للأخطار التي تحيق بالأمة العربية وتستهدفها وجوديا وحضاريا وثقافيا.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه حسن طاهر البرغوثي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية السياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي اليوم الخميس في مؤتمر "تجارب المصالحات الوطنية وبناء السلام"، والذي ينظمه مجلس المستشارين بالمملكة المغربية على مدى يومين.

وشدد الدكتور السلمي، على أن تهيئة المناخ المناسب للمصالحات يُعد ضرورة حتمية لتطبيقها على أرض الواقع، وهذا يستوجب قيام وسائل الإعلام العربية بدورها المسؤول والبناء في إشاعة ثقافة المصالحة وحل الأزمات ونبذ الانقسامات والفوضى، وعدم السماح بترويج خطاب الكراهية أو المساس بالقيادات والأنظمة العربية.

وأكد السلمي أهمية المصالحات الوطنية في ظل التحديات الجسيمة التي تستوجب حلولا تسهم في الحد من الصراعات الدامية والتصدي للاعتداءات الآثمة على سيادة الدول العربية واستهداف قادتها والنيل من مكانتها وأمن وسلامة مجتمعاتها.

وقال السلمي إن المصالحات أصبحت ضرورة ملحة، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى العلاقات بين الدول العربية، وتحتاج إلى مزيد من تكريسِ لغة الحوارِ في العلاقات العربية العربية، وتوظيف الدبلوماسية العربية الرسمية والشعبية لتصفية الأجواء، واتخاذ مواقف عملية لإنهاء المشكلات القائمة.

وجدد السلمي دعم البرلمان العربي للمصالحات داخل المجتمعات العربية والمصالحات بين الدولِ العربية، مشيرا إلى أن البرلمان يعمل على إعداد قانون عربي استرشادي للمصالحات الوطنية وذلك انطلاقا من استشعاره للمخاطرِ التي تمر بها بعض المجتمعات والدول العربية.