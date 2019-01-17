«أوبك» تحسم الجدل في السوق وتعلن عن اجتماع غير عادي لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء

قالت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الخميس، إن اجتماعًا وزاريًا غير عادي لدول المنظمة سوف يعقد يوم 17 أبريل المقبل.

وقالت مصادر مقربة من المنظمة، إن الإعلان عن الاجتماع الوزراي يأتي بعد فترة من الجدل في السوق النفطي بسبب عدم تحديد موعد الاجتماع الوزراي الجديد للدول الأعضاء وشركائهم من تحالف المنتجين من خارج (أوبك).

وأشار المصدر إلى أن دول (أوبك) بالتعاون مع 10 دول أخرى من خارج المنظمة بقيادة روسيا، بدأوا مطلع العام الجاري تطبيق تخفيضات إنتاجية بنحو 2ر1 مليون برميل يوميًا؛ لمساعدة الأسعار على وقف موجة الهبوط التي حدثت في نهاية العام الماضي وفقدت الأسعار بسببها نحو 40% من قيمتها.

ولفت المصدر إلى أن تخفيضات الإنتاج لم تفلح على نحو واسع في إنعاش أسعار النفط الخام والتي تدور حول 60 دولارًا للبرميل، وذلك بسبب طفرة واسعة مقابلة من الإنتاج النفطي الصخري الأمريكي والذي دفع الإنتاج في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي يقترب من 12 مليون برميل يوميًا.

ونوه المصدر بأن الاجتماع المقبل على الأرجح سيواصل دراسة وضع السوق مع احتمال تمديد تخفيضات الإنتاج؛ لمنع مزيد من تدهور الأسعار.