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انتهى الشوط الأول بين المنتخب الوطني لكرة اليد ونظيره الأنجولي بتفوق الفراعنة بنتيجة 19 -12 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الرابعة بكأس العالم والتي تُقام في ألمانيا والدنمارك.

وتفوق الفراعنة في مجريات الشوط الأول لينتهي بنتيجة 19- 12 بفارق 7 نقاط.