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الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على أنجولا 19 -12 في مونديال اليد

محمد مجدي
نشر فى : الخميس 17 يناير 2019 - 5:18 م | آخر تحديث : الخميس 17 يناير 2019 - 5:18 م

انتهى الشوط الأول بين المنتخب الوطني لكرة اليد ونظيره الأنجولي بتفوق الفراعنة بنتيجة 19 -12 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الرابعة بكأس العالم والتي تُقام في ألمانيا والدنمارك.

وتفوق الفراعنة في مجريات الشوط الأول لينتهي بنتيجة 19- 12 بفارق 7 نقاط.

 


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