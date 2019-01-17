الأكثر قراءة
سخان الغاز القاتل الصامت.. روشتة لمنع التسريب والكوارث
الفياجرا النسائية تكشف مشكلات جنسية في مصر
سرعته 120كم في الساعة وينقل 350 ألف راكب يوميا.. أبرز المعلومات عن قطار العاصمة الإدارية
الأرصاد: نشيط كثيف للرياح اليوم.. وانتهاء الموجة في المساء
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
مثالي وبسعر جيد
مبالغ في سعره
لا أتوقع نجاحه
النتـائـج
تصويت
انتهى الشوط الأول بين المنتخب الوطني لكرة اليد ونظيره الأنجولي بتفوق الفراعنة بنتيجة 19 -12 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الرابعة بكأس العالم والتي تُقام في ألمانيا والدنمارك.
وتفوق الفراعنة في مجريات الشوط الأول لينتهي بنتيجة 19- 12 بفارق 7 نقاط.