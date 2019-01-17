الأرصاد الجوية: الحكومة أنفقت 182 مليون جنيه لتطوير الهيئة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السيول تعتبر أخطر ما يمكن أن تواجهه مصر بالنسبة للمناخ، مشيرًا إلى تعرض سلاسل جبال البحر الأحمر بصفة خاصة للسيول، مع اتساع محيطها.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «صدى البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أنه تناقش مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن هذه المسألة لاتخاذ الاحتياطات، معقبًا أنه أبلغه بعدم تواجد أجهزة رادار الطقس لدى الهيئة، والتي تساهم في مواجهة السيول على نحو أفضل.

واستطرد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أمر بصرف 100 مليون جنيه لتطوير هيئة الأرصاد الجوية، متابعًا أن الحكومة قد صرفت دفعة أخرى قيمتها 82 مليون جنيه عندما احتاجتها الهيئة.

وتابع: «يعني الحكومة صرفت 182 مليون جنيه لتطوير الأرصاد، ودي لأول مرة تحدث من وقت إنشاء الهيئة في العهد الملكي»، مضيفًا أن اهتمام الحكومة بعمل الأرصاد يعود إلى إيمانها بأهمية دور الأرصاد في إنقاذ أرواح المواطنين.

وأوضح أن هذه الأجهزة تمكن من إعطاء قراءات كاملة لسقوط الأمطار، في أوقاتها وأماكنها وأحجامها، مستطردًا أن هذا الأمر يساهم في إطلاق التحذيرات من تكون السيول في مناطق محددة.