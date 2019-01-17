ارتفاع إنتاج وإيرادات «ووسايد بتروليوم» خلال الربع الأخير

أعلنت شركة النفط الأسترالية "وودسايد بتروليوم ليمتد"، اليوم الخميس، ارتفاع إنتاجها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 10% سنويا في حين زادت إيراداتها خلال الفترة نفسها بنسبة 43% إلى 419ر1 مليار دولار أمريكي بفضل ارتفاع أسعار الخام.

وفي حين زادت قيمة إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الحالي بنسبة 43% إلى 419ر1 مليار دولار، فإن إنتاجها زاد بنسبة 10% إلى 1ر24 مليون برميل من النفط المكافئ خلال الفترة نفسها.

وأشارت الشركة إلى اعتزامها إصدار التقرير السنوي لنتائج 2018 مع تقرير موجز للمستثمرين يوم 14 فبراير المقبل. وتتوقع الشركة وصول إنتاجها خلال العام الحالي إلى ما يتراوح بين 88 مليون برميل و94 مليون برميل، في حين تتوقع وصول استثماراتها خلال العام الحالي إلى ما يتراوح بين 6ر1 مليار و7ر1 مليار دولار.