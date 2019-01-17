ديفز يحذر اللاعبين من التهاون للحفاظ على حظوظ التأهل.. ونصر يهدي سفير مصر بالدنمارك درع الاتحاد في حفل العشاء

يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد مع أنجولا في الرابعة والنصف مساء اليوم الخميس، في ختام مباريات الدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات بطولة العالم السادسة والعشرين لكرة اليد المقامة في ألمانيا والدنمارك حتى 27 يناير الجاري.

يدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم مستهدفا الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور الرئيسي من المونديال، وحذر الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للمنتخب من التهاون أمام أنجولا الذي يأتي ثالثا على مستوى القارة الأفريقية، وطالب اللاعبين بضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم منح الفرصة للاعبي أنجولا في الطمع في المباراة، خاصة بعد الفوز الذي حققه المنتخب الأنجولي على حساب المنتخب القطري في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

من ناحية أخرى، استقبل السفير أيمن القفاص سفير جمهورية مصر العربية في الدنمارك أعضاء بعثة اتحاد كرة اليد المرافقين للمنتخب الوطني الذي يشارك حاليا في بطولة العالم، ولبى وفد اتحاد اليد دعوة السفير بحضور حفل العشاء في منزله في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وذلك بحضور هشام نصر رئيس اتحاد اليد، ومؤمن صفا رئيس بعثة المنتخب في الدنمارك، ونبيل خشبة وعمرو فتحي عضوي مجلس الإدارة، وخالد فتحي رئيس لجنة التسويق بالاتحاد.

وقدم هشام نصر درع الاتحاد للسفير أيمن القفاص، وتوجه له بالشكر على ما يقدمه من اهتمام ببعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته ببطولة العالم بالدنمارك، مؤكدا أن السفارة بالكامل حريصة على تقديم كل الدعم للمنتخب الوطني.

وعن مواجهات اليوم تقام 12 مباراة في ختام الدور التمهيدي للبطولة، ففي المجموعة الأولى يلتقي منتخب كوريا الجنوبية بنظيره البرازيلي في الرابعة والنصف مساءً، كما يلعب المنتخب الصربي أمام ألمانيا في السابعة مساءً، وتقع روسيا في مواجهة قوية أمام فرنسا في التاسعة والنصف مساءً.

في المجموعة الثانية يصطدم منتخب اليابان بنظيره البحريني في تمام الرابعة والنصف، كما يلتقي منتخب أيسلندا بنظيره المقدوني في السابعة مساءً، تليها مواجهة كرواتيا أمام اسبانيا في التاسعة والنصف مساءً.

وفي المجموعة الثالثة يواجه منتخب السعودية نظيره تشيلي، كما يلتقي تونس بنظيره النمساوي في تمام السادسة والنصف، تليها مواجهة النرويج أمام الدنمارك في تمام التاسعة مساءً.

في المجموعة الرابعة وبجانب مباراة مصر وأنجولا يلتقي منتخب الأرجنتين بنظيره القطري في تمام السابعة مساءً، ثم مواجهة منتخب المجر أمام السويد في تمام التاسعة والنصف مساءً.