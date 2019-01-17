ارتفاع مفاجئ لمؤشر ثقة شركات بناء المساكن في أمريكا خلال الشهر الحالي

أظهر تقرير اقتصادي، نشر اليوم الأربعاء، تراجعا غير متوقع لمؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال يناير الحالي.

ويرصد التقرير، الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.

وذكر التقرير أن مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المساكن/ويلز فارجو" لسوق الإسكان ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 58 نقطة، مقابل 56 نقطة في ديسمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند مستواه في الشهر الماضي.

كان التراجع الملموس للمؤشر في الشهر السابق قد أوصله إلى أقل مستوى له منذ مايو 2015 عندما وصل إلى 54 نقطة.

وذكر الاتحاد الوطني لبناة المساكن إن التراجع التدريجي في أسعار الفائدة للتمويل العقاري ساعد في المحافظة على ثقة الشركات، في حين أن التراجع المتوقع لمعدل البطالة والنمو الملموس للوظائف والظروف الديموجرافية المواتية ستدعم الطلب على المساكن خلال الشهور المقبلة.

وقال "روبرت دايتس"، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد إن "شركات البناء تحتاج إلى مواصلة التغلب على ارتفاع تكاليف التشييد من أجل إبقاء أسعار المساكن في الحدود المحتملة، وبخاصة بالنسبة لشباب المشترين الذين يدخلون السوق لأول مرة".

وأضاف أن "أسعار الفائدة المنخفضة التي كانت قد وصلت في منتصف نوفمبر الماضي إلى ذروتها مسجلة 5% قد تراجعت منذ ذلك الوقت إلى 5ر4%، ستساعد في استمرار نمو سوق المساكن بوتيرة بسيطة مع دخولنا عام جديد".

ويعكس الارتفاع غير المتوقع لمؤشر سوق الإسكان ارتفاع المؤشرات الفرعية الثلاثة المكونة له، حيث ارتفع مؤشر التوقعات خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 64 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 61 نقطة خلال ديسمبر الماضي.

كما ارتفع مؤشر قياس الموقف الراهن للمبيعات إلى 63 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 61 نقطة في الشهر السابق، في حين ارتفع مؤشر التخطيط المتري لحركة الشراء إلى 44 نقطة مقابل 43 نقطة في الشهر الماضي.

ومن المقرر، أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، تقريرا منفصلا عن تشييد المباني السكنية الجديدة خلال ديسمبر الماضي.