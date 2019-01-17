وكالة: إسرائيل تستأنف تركيب البلوكات الأسمنتية في منطقة بجنوب لبنان

استأنفت إسرائيل، اليوم الخميس، تركيب البلوكات الأسمنتية في المنطقة التي تتحفظ عليها لبنان، عند منطقة المحافر في خراج بلدة عديسة جنوب البلاد.

وقالت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية: "استأنفت قوات العدو الاسرائيلي اليوم العمل في تركيب البلوكات الاسمنتية ضمن المنطقة المحتفظ عليها لبنانيا عند المحافر في خراج بلدة عديسة".

وتابعت "بالإضافة إلى أعمال صب الأسمنت فيما واصلت آليتا "بوكلن" أعمال الحفر"، في ظل تمركز عدد من الآليات وعناصر من جيش العدو في محيط الأعمال، يقابله من الجهة اللبنانية انتشار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل".

كانت إسرائيل استأنفت الأسبوع الماضي تركيب بلوكات أسمنتية، بمحاذاة السياج التقني في خراج بلدة العديسة قضاء مرجعيون جنوب لبنان، في إطار قيامها ببناء جدار على الخط الأزرق على الرغم من اعتراض الدولة اللبنانية.

وكان المجلس الأعلى للدفاع الوطني اللبناني، اجتمع الأسبوع الماضي، واعتبر أن الإنشاءات التي تقوم بها إسرائيل لبناء الجدار الفاصل في نقاط التحفظ على الخط الأزرق، قرب مستعمرة مسكاف عام، هي اعتداء على لبنان، واتخذ سلسلة مقررات لمواجهته.