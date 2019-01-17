سيناتور أمريكي بارز: قرار سحب القوات من سوريا أثار حماس داعش

اعتبر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام أن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا أثار حماس تنظيم "داعش" الإرهابي هناك.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس، عن جراهام قوله، في جلسة للكونجرس في أعقاب إعلان التحالف الدولي مقتل جنود أمريكيين بتفجير "منبج" الذي تبناه التنظيم الإرهابي شمالي سوريا، "إن ما يقلقني في تصريحات الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب هى أنها أثارت حماس العدو الذي نقاتله، وآمل في أن يفكر الرئيس مليا في ما هو مقبل عليه في سوريا".

وطالب السيناتور الجمهوري الرئيس ترامب بإعادة النظر في قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا: "كل أمريكي يريد عودة جنودنا إلى وطنهم، ولكن أعتقد أننا جميعا نريد أن نتأكد من أننا سنكون بأمان عند عودتهم".