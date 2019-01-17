إحصائية: زيادة ملحوظة في عدد المسافرين الألمان إلى تونس ومصر خلال صيف 2018



كشف المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا، عن زيادة ملحوظة فى عدد السائحين المتجهين إلى تونس ومصر خلال صيف عام 2018.

وأوضح المكتب بمقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا، اليوم الخميس، أن تونس سجلت زيادة بنسبة 6ر49 بالمئة ، وسجلت مصر زيادة بنسبة 3ر38 بالمئة خلال عام 2018.

وجاء ذلك في إطار رصد المكتب لزيادة عدد المسافرين الألمان إلى وجهات سياحية بصفة خاصة في شمال أفريقيا وتركيا، حيث تراجعت الأزمات السياسية بهذه المناطق بعض الشيء مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضاف المكتب أن عدد المسافرين إلى تركيا شهد أيضا زيادة بنسبة 1ر20 بالمئة، وزاد أيضا عدد المسافرين إلى اليونان بشكل واضح بنسبة 15 بالمئة.

وبشكل عام أشار المكتب الاتحادي للإحصاء إلى تحقيق رقم قياسي في عدد الألمان المسافرين جوا خلال صيف العام الماضي، على نحو لم تشهده ألمانيا من قبل.

وأوضح المكتب اليوم أن 5ر80 مليون شخص سافروا في رحلات جوية من المطارات الرئيسية الألمانية في الفترة بين شهري أبريل وأكتوبر من عام 2018.

وأشار المكتب إلى أن هذا العدد يمثل زيادة بإجمالي 4ر2 مليون مسافر، أي بنسبة 3 بالمئة عما شهدته ألمانيا في عام 2017.