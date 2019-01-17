دار الشروق تصدر طبعة جديدة من «رحابة الإنسانية والإيمان» للدكتور عبد الوهاب المسيري

أصدرت دار الشروق الطبعة الثانية من كتاب «رحابة الإنسانية والإيمان»، للمفكر والمؤرخ الدكتور عبد الوهاب المسيري.

في هذا الكتاب، اختار المسيري، مجموعة من المفكرين الغربيين والمسلمين من أوروبا والعالم العربي وآسيا الإسلامية، المنشغلين بالهم العام الوطني والقومي والديني، لشعوبهم وليسوا من هؤلاء المفكرين الذين يعيشون في أبراج عاجية بعيدًا عن هموم الواقع ومشكلاته.

وتكشف الدراسة أن هؤلاء المفكرين أكثر انفتاحًا وقبولًا للأفكار المستخلصة من تجارب حضارية أخرى، وأكثر تخففًا من الالتصاق الحرفي بالنص الديني، دون النظر إلى الروح والجوهر على الرغم من الحرص على عدم الخروج عن ثوابت الدين.

كما تجيب الدراسة عن سؤال ظل يطارد المسيري، عن المشترك الفكر بين هؤلاء المفكرين على الرغم من تباين مرجعياتهم الثقافية والحضارية تبيانها، وكانت الإجابة تكمن في النزعة الإنسانية التي تؤكد أن للذات الإنسانية وجودًا وفعالية واستقلالًا في إطار الرؤية الكلية للوجود وما وراء الوجود، لتأتي اختيارات المسيري محكومة بمنطق واضح، ومتماسك لعقل منشغل وقادر على الإفادة من كل إبداع بشري يدعم قيمة الإنسان، وفي الوقت ذاته نقده لكل فكر معادٍ لإنسانية الإنسان.