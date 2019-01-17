الرئيس اللبناني يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في لم الشمل العربي

أكد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الخميس، أن العالم العربي يعاني حاليا من صعوبات كبرى أبعدت المسافات بين الدول العربية، معربا عن أمله أن يحافظ القطاع الخاص العربي على الوعي الذي لديه، ويعيد لمّ شمل الجميع.

وأشار "عون"، خلال لقائه، اليوم، مع وفد اتحاد الغرف العربية في بيروت، إلى "أن كافة دولنا العربية بحاجة الى مثل هذا الحضور الجماعي الموحَّد، لكي نتكاتف ونساهم في تذليل كافة الصعوبات".

وقال عون: "إن الأمور تسير بسرعة في عالم اليوم...في كافة الميادين... من هنا يجب أن تواكب دولنا العربية هذا التطور الهائل، والقطاع الخاص أكبر داعم له، ذلك أن التنافس الموجود فيه يساهم في الإسراع في إنجاز النمو."

وفي لقاء آخر، دعا عون، اليوم الخميس، اللبنانيين إلى عدم الخوف، قائلاً "لن نترك السفينة" و"لن نجعل أحداً يسيطر على لبنان".

وجاء هذا خلال كلمة ألقاها في مأدبة غداء أقامته الرهبانية الأنطونية في بعبدا.

وأضاف "في زمن سابق، واجهنا الدبابة والطائرة والمدفع، ولم نخف. وكنت هنا في بعبدا إلى جانبكم. نحن لن نترك بعبدا ولن نجعل أحداً يسيطر على لبنان!"

وتابع الرئيس عون "نحن موجودون هنا ولسنا معتادين على التخلي عن مسؤولياتنا".