بيراميدز يسدد 25 ألف دولار قيمة حكام مباراته أمام الزمالك

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أرسل نادي بيراميدز المبلغ المطلوب سداده لاتحاد كرة القدم، لاستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك، التي تجمع بينهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وسدد بيراميدز مبلغ قيمته 25 ألف دولار كما تنص لائحة لجنة الحكام، لتعيين حكام أجانب لمبارياته في الدوري الممتاز.

فتحت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم، اتصالات مع بعض من الاتحادات أوروبية، من أجل التعاقد مع طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الزمالك وبيراميدز المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري الممتاز. (اقرأ التفاصيل)

ويواجه الزمالك بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت في تمام الساعة الثامنة مساءً.