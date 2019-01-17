السجن والغرامة لسائق ألقى نفايات أمام مدرسة في بريطانيا



أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن لمدة 12 شهرا وغرامة 22 ألف جنيه إسترليني ضد سائق شاحنة ألقى 100 طن من النفايات الكريهة في مكان انتظار السيارات التابع لمدرسة خاصة.

واعترف السائق فرانسيس هيتون، 61 عاما، بالتخلص من النفايات أمام مدرسة "أولدهام كينجفيشر" الخاصة، التي قال مديرها إن الرائحة كانت لا تطاق، كما انتشرت الحشرات الطائرة في المنطقة بسبب هذه النفايات.

واستمعت هيئة المحكمة في مدينة مانشستر، وفقا لشبكة (بي بي سي) البريطانية، أثناء جلسة المحاكمة إلى أنه لم يكن بالإمكان فتح النوافذ في المدرسة الابتدائية، التي تستوعب 192 طفلا من ذوي الاحتياجات التعليمية المعقدة والشديدة ما أدى إلى مخاوف العاملين بالمدرسة بشأن صحة الأطفال الذين يعاني عدد منهم من مرض التوحد.