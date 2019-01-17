الجبير: لا يوجد أحد حريص على أمن واستقرار اليمن أكثر من التحالف العربي

أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، أن دول التحالف العربي لم تكن تريد الحرب في اليمن بل فرضت عليها بسبب ميليشيات الحوثي وانقلابها على الشرعية في اليمن، قائلا " لا يوجد أحد حريص على أمن واستقرار اليمن أكثر من التحالف العربي".

وأضاف الجبير في تصريحات خلال محاضرة له في مقر أكاديمية الإمارات الدبلوماسية أن: " الدول الكبرى تعلم ما هو هدف النزاع في اليمن وتعلم أن ميليشيات الحوثي هي التي لم تلتزم بالاتفاقيات ولا تسعى لأمن واستقرار اليمن"، مشيرا إلي أن السعودية والإمارات بذلتا جهودا كبيرة لإنجاح مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية وما تمخضت عنه من اتفاق، وتتطلع إلى تنفيذ بنود الاتفاق من أجل أمن واستقرار اليمن.

وتطرق في كلمته إلى الأوضاع في المنطقة قائلًا " إن إيران لديها تاريخ حافل بالإرهاب والتدخل في شئون الدول الأخرى وتعمل على دعم المنظمات الإرهابية مثل حزب الله وميليشيات الحوثي وتهدف دائما إلى زرع الفتن وتأجيج الأوضاع في البلدان"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لن يستمر إلى الأبد والعالم بدأ يتخذ إجراءات صارمة تجاه إيران.

وحول تسييس القضايا الجنائية والاجتماعية في الدول قال الجبير "إننا نرفض هذا الأمر بشكل مطلق وكل دولة لديها سيادة وقوانين يجب احترامها، وإن سيادتنا في السعودية خط أحمر ولن نسمح لأي دولة أن تتجاوز أو تتعدى على عليه".

وحول آفة التطرف والإرهاب أكد الجبير أنهما من التحديات التي تواجه الجميع وتتطلب تعزيز العمل متعدد الأطراف بين جميع الدول فلا يمكن لدولة واحدة أن تتصدى للإرهاب بمفردها أو تتصدى لمصادر تمويله دون تضافر الجهود العالمية لمواجهته، مشددا على أن السعودية كانت دائما تدعو إلى إجراءات قوية لمحارب الإرهاب والتصدي لمموليه وأن هناك عمل كبير مع الإمارات بهذا الاتجاه.

وحول العلاقات السعودية الإماراتية قال الجبير، إن البلدين يربطهما علاقات قوية راسخة وفريدة من نوعها ويسعيان إلى الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى غير مسبوق، مشيرا إلي أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يعمل لتحقيق هذه الغاية وتعزيز العلاقات في شتى المجالات.