وفاة 16 شخصا في حادث سير بإثيوبيا

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لقى 16 شخصا حتفهم وأصيب 10 آخرون بجروح خطيرة، في حادث سير في ولاية أوروميا بإثيوبيا.

وذكر الموقع الإخباري لهيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة في إثيوبيا (فانا)، اليوم الخميس، أن الحادث وقع أمس الأربعاء عندما انقلبت حافلة في منطقة إيست ووليجا بالمنطقة.

وأرجع نيجوسي جيرما، المسؤول بإدارة شرطة المرور بالمنطقة، في حديث لـ"فانا"، الحادث إلى وجود مشكلة في عجلة قيادة الحافلة.

يشار إلى أن إثيوبيا تستثمر بصورة كبيرة في مشاريع الطرق، ولكن سوء مستوى السائقين، والسيارات القديمة وحالة الطرق المتردية تؤدي إلى العديد من حالات الوفاة في حوادث سير سنويا.