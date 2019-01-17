مايكل كوهين يعترف بدفع رشاوى لتزوير نتائج استطلاعات رأي لصالح ترامب

اعترف مايكل كوهين، المحامي الخاص السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بما تردد من تقارير صحفية تفيد بقيامه بدفع مبالغ مالية لأحد الأشخاص مقابل تزوير نتائج استطلاعات الرأي عبر الإنترنت؛ لصالح ترامب في بداية حملته للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2015.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، أن كوهين أكد ما نشرته صحفية "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بشأن قيامه في أوائل عام 2015 بدفع هذه المبالغ المالية التي لم يحددها إلى رئيس شركة صغيرة للتكنولوجيا يدعى جون جاوجر بغرض تزوير نتائج استطلاعات الرأي عبر الإنترنت لشبكة " سي إن بي سي" لصالح ترامب.

وأقر كوهين أيضا بتكرار هذه الواقعة في استطلاع آخر للرأي عبر الإنترنت تحت عنوان "تقرير درودج" الذي يحظى بشعبية بين المحافظين الأمريكيين.

وقال كوهين إن دفع هذه المبالغ المالية تم من خلال شيكات، وذلك بناء على أوامر من ترامب.

وكانت إحدى المحاكم الأمريكية قد أصدرت حكما ضد كوهين مؤخرا بالحبس ثلاثة أشهر بتهمة انتهاك قواعد تمويل الحملات الانتخابية.