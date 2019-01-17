افتتاح معرض «الأسبوع الأخضر» الزراعي ببرلين



يفتتح الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، والمستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، معرض الأسبوع الأخضر الدولي في العاصمة الألمانية برلين، الذي يعد أكبر معرض دولي زراعي على مستوى العالم.

وذكرت هيئة المعارض ببرلين، في بيان، أن نحو 70 وزير زراعة من مختلف أنحاء العالم سيشاركون في افتتاح المعرض، الذي يضم 1750 عارضًا من 61 دولة، على مساحة 125 ألف متر مربع، وذلك في الفترة من 18 إلى 27 يناير الجاري.

وأوضحت أن الموضوع الرئيسي للمعرض هذا العام هو "الزراعة الرقمية - الحلول الذكية لزراعة المستقبل"، ومن المتوقع أن يشهد حضور حوالي 400 ألف زائر.