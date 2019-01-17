«الرئاسة»: حققنا نجاحات عظمى في البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بـ18 زيارة خلال عام 2018، تضمنت أكثر من 80 لقاءًا على هامش تلك الزيارات مع ملوك ورؤساء وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات في الكثير من دول العالم.

وأضاف متحدث الرئاسة في تصريحات لراديو «9090»، مساء اليوم الخميس، أن الزيارات الخارجية للرئيس عادت بالخير على المستوى الاقتصادي للدولة المصرية، متابعًا أن مصر تحولت من دولة بها اضطرابات في 2014 إلى قصة نجاح وإصلاح اقتصادي، وحققت نجاحات عظمي في مجال البنية التحتية.

وأشار إلى إنجاز عدة مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية ومنها الطرق والكباري التي تخطت 7 آلاف كيلومتر على مستوى الجمهورية، والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، ومدن الإسكان الاجتماعي، موضحًا أن هذا الإنجاز تم في 4 سنوات فقط، بينما كان يحتاج بالمعدلات الاعتيادية إلى 25 عامًا.