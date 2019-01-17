اليابان تقلب الطاولة على أوزبكستان وتتصدر المجموعة السادسة بأمم آسيا

انفرد منتخب اليابان بصدارة المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليا بالإمارات العربية المتحدة، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام منتخب أوزبكستان، إلى فوز مستحق 2 / 1 اليوم الخميس في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة.

وارتفع رصيد منتخب اليابان(الساموراي) إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على نظيره الأوزبكي، صاحب المركز الثاني، علما بأن المنتخبين ضمنا تأهلهما لدور الستة عشر في المسابقة منذ الجولة الماضية.

وتقدم منتخب أوزبكستان بهدف حمل توقيع إلدور شومورودوف في الدقيقة 40، لكن فرحة لاعبيه بهدف التقدم لم تدم طويلا، بعدما أحرز يوشينوري موتو هدف التعادل لمنتخب اليابان في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وفي الشوط الثاني، أحرز تسوكاسا شيوناتي الهدف الثاني لليابان في الدقيقة 58، ليقود الفريق للفوز في المباراة الثالثة على التوالي بالمجموعة، عقب فوزه على منتخبي تركمانستان وسلطنة عمان في الجولتين الماضيتين.

وظهر الحذر واضحاً على أداء المنتخبين في الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الأول، مما ساهم في انحسار معظم اللعب في منتصف الملعب وعلى مشارف منطقة الجزاء دون تهديد حقيقي على المرمى.

وكانت المبادرة الأولى أوزبكية ،عندما أرسل دوستونبيك خامداموف تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء على قدم زميله الدور شامورادوف لكن الأخير سدد فوق العارضة في الدقيقة 16.

ورد المنتخب الياباني بتسديدة من خارج المنطقة عن طريق تاكاشي إينوي في الدقيقة 20 ،وجدت الحارس الأوزبكي اينياتي نيستروف لها بالمرصاد.

وواصل نيستروف تألقه بعد أن أبعد تسديدة كويا كيتاجاوا في الدقيقة 35، قبل أن يحرز منتخب أوزبكستان هدفا في الدقيقة 40 عن طريق شامورادوف.

وقام شامورادوف بمجهود فردي مميز تجاوز فيه اثنين من المدافعين اليابانيين ليضع الكرة في المرمى على يسار دانيال شميت، حارس مرمى منتخب اليابان.

ولم يتأخر الرد الياباني سوى ثلاث دقائق فقط، حينما توغل سي مورويا ومرر كرة عرضية على رأس يوشينوري موتو الذي أسكنها في المرمى، محرزا هدف التعادل في الدقيقة 43، وينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وبدأ المنتخب الياباني الشوط الثاني بقوة، وسنحت له فرصتان للتسجيل كانت الأولى عبر تسديدة جونيا ايتو تصدى لها الحارس الأوزبكي في الدقيقة 54، والثانية بواسطة يوشينوري موتو الذي علت تسديدته العارضة بقليل في الدقيقة 56.

وأسفر الضغط الياباني المتواصل عن الهدف الثاني، عندما ارتدت الكرة من الدفاع الأوزبكي إلى خارج منطقة الجزاء لتجد شيوتاني تسوكاسا الذي سددها بقوة لتعانق الشباك في الدقيقة 58.

وأحكم منتخب اليابان سيطرته على مجريات اللعب، رغم المحاولات الأوزبكية الخجولة للتعديل.

ومن هجمة مرتدة سريعة مرر نجم اللقاء يوشينوري موتو كرة على طبق من ذهب لزميله كويا كيتاجاوا ،لكن الأخير سدد دون تركيز فوق العارضة في الدقيقة 82.

واستبسل حارس اليابان دانيال شميت في إبعاد أخطر كرات من لاعبي أوزبكستان في الشوط الثاني بعد تصديه ببراعة لتسديدة دافرون خاشيموف في الدقيقة 86، وبقيت النتيجة على حالها لتنتهي المواجهة بفوز اليابان بهدفين مقابل هدف وحيد.