معايير مشددة على إنتاج اللقاحات في الصين

أكدت الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين، أنها ستقوم بتكثيف الرقابة على اللقاحات، بما في ذلك التفتيش على المنتجات الطبية لضمان سلامة الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أنها ستطالب جميع فروعها في أنحاء البلاد بتحسين الإشراف والتعامل مع القضايا التي تنطوي على انتهاكات قانونية أو مخالفات، مع إعطاء الأولوية للإشراف على اللقاحات في العام الجديد.

وأشارت الهيئة، وفقا لصحيفة (تشاينا ديلي) على الإنترنت، إلى أنها ستفرض معايير مشددة للإشراف على العقاقير وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

يذكر أن سلامة اللقاحات كانت موضوعا ساخنا في العام المنصرم، حيث حظيت باهتمام كبير بعد أن استخدمت شركة رئيسية لإنتاج اللقاحات مواد منتهية الصلاحية على مدى 4 سنوات في إنتاج اللقاحات لعلاج داء الكلب.