أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر، عن طرح تذاكر حفلها الأول في عام 2019 للمطرب عمرو دياب، والذي سيقام يوم الجمعة 22 فبراير على استاد كرة القدم بالجامعة.

قال المستشار حسن شندي، المشرف العام على الحفل، إن الجامعة نظمت الحفل تلبية لرغبة الطلاب، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققه حفل المطرب محمود العسيلي وفريق كايروكي ديسمبر الماضي، حمسهم لإخراج حفل الهضبة على أعلى مستوى، من حيث استقبال الجمهور أو المسرح أو التنظيم.

وأوضح شندي، أن تذاكر الحفل ستكون محدودة، وطرحت مبكرًا على 3 فئات لتوفير الفرصة للراغبين في حضور الحفل، الأولى بمبلغ 1000 جنيه مصري، والثانية بـ750جنيها، والثالثة بمبلغ 400 جنيه مصري، ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل من الساعة الرابعة عصرًا على أن يبدأ الحفل في السابعة مساءً.