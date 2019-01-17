بدء الانتخابات التكميلية لليوم الثاني بمدينة العريش

بدأت لليوم الثاني الانتخابات التكميلية في مدينة العريش بشمال سيناء و ذلك لحسم جو لة الإعادة بين مرشحين.

و توجه الأهالي للجان الانتخابات لاختيار احد المرشحين، أمين جودة من قبيلة الفواخرية، الذى حصل في الجولة الأولى على 5913 صوتًا ومحمد السيد سليمان من عائلات حي ابو صقل الذى حصل على 5070 صوتًا.

وتشمل دائرة العريش 16 مركزا انتخابيًا يضم 37 لجنة فرعية على مستوى الدائرة الأولي بالعريش و يبلغ عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات على مستوي أقسام العريش الأربعة يبلغ 115 ألف و383 ناخبًا، من بينهم 32 ألف و238 ناخبًا بقسم أول العريش، و43 ألف و287 ناخبًا بقسم شرطة ثان العريش، و24 ألف و942 ناخبًا بقسم شرطة ثالث العريش، و14 ألف و916 ناخبًا بقسم شرطة رابع العريش.