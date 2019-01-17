رئيسة وزراء نيوزيلندا تجري جولة في لندن ودافوس وبروكسل

تنطلق رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، في جولة تشمل لندن والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وبروكسل الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاقيات بشأن التجارة الحرة وتعزيز نهجها الإنساني في السياسة.

ومن المقرر أن تلتقي أردرن مع نظيرتها البريطانية تيريزا ماي التي نجت من تصويت بحجب الثقة وسط الخروج المضطرب لبلادها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت أردرن في بيان اليوم الخميس: "إن زيارتي للمملكة المتحدة هي فرصة للتأكيد على موقف نيوزيلندا كشريك طبيعي ومستمر للبلاد وهي تعيد تحديد دورها العالمي فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر أن تلتقي جاسيندا (39 عاما) برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج في بروكسل.

لكن التركيز الرئيسي لأردرن سيكون إبرام اتفاق تجارة حرة مع أوروبا. وانطلقت المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة رسميا في حزيران/ يونيو الماضي، وانعقدت الجولة الأولى من المحادثات بعد شهر في بروكسل.

وأوضحت أردرن: "سأستثمر اللقاءات لتعزيز مكانة نيوزيلندا كشريك متشابه في التفكير مع الاتحاد الأوروبي في مجموعة كبيرة من القضايا، بما في ذلك التغير المناخي والسياسة الاجتماعية والتجارة والتزامنا بالنظام القائم على القواعد".

ويضم جدول أعمالها أيضا مجموعة من حلقات المناقشة في دافوس بسويسرا.