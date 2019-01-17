الأهلي يؤدي مرانه الرئيسي على ملعب 20 أغسطس مساء اليوم

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه في الثامنة مساء اليوم بتوقيت الجزائر، التاسعة بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت مباراة الفريق أمام شبيبة الساورة التي تقام غدا الجمعة على ملعب 20 أغسطس، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويضع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق في مران اليوم، إلى جانب الوقوف بشكل نهائي على التشكيل الذي يخوض مباراة شبيبة الساورة.

ويبحث الأهلي عن الفوز الثاني له في دور المجموعات أمام شبيبة الساورة الجزائري، بعدما حقق الفريق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.