سقوط قذائف على كليس التركية مصدرها عفرين السورية

سقطت ثلاث قذائف أطلقتها عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري (بي واي دي)، الذي تصفه تركيا بـ" الإرهابي" من منطقة عفرين السورية، اليوم السبت، على ريف ولاية كليس جنوبي تركيا.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية ، أن القذائف سقطت على أرض خالية في قرية "قوجة بايلي" التابعة لكليس، ولم تسفر عن سقوط ضحايا.

من جانبها ،ردت القوات التركية بالمثل، مستهدفةً مواقع "الإرهابيين" جوا وأرضا،بحسب الأناضول.

يذكر أن عدة مناطق جنوبي تركيا تعرضت لقذائف مصدرها عفرين منذ قيام الجيش التركي ،مع الجيش السوري الحر المعارض، بشن عملية "غضن الزيتون" في العشرين من الشهر الماضي ، التي تستهدف مدينة عفرين التي يسيطر عليها اكراد سورية.

من جهة أخرى ، ذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية اليوم السبت ،أنه تم تحييد 44 عنصرا من تنظيمي "بي واي دي" وحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه )و"داعش" في الساعات الأربع والعشرين الماضية، خلال عمليات جوية وبرية في إطار "غصن الزيتون"،ليرتفع بذلك