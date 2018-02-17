• عيار 18 بـ575 جنيها بدلا من 560 جنيها.. و«21» يرتفع إلى 665 جنيها

واصلت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات، اليوم، بزيادة نحو 20 جنيها للجرام، رغم تراجع أسعاره الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى قرر فيه أصحاب المحال زيادة سعر المصنعية أيضا عن كل جرام، مشيرين إلى أن هناك حالة عزوف كبيرة عن شراء الذهب بسبب عدم استقرار أسعاره.

وقال مصدر مسئول فى شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى صعود سعر المعدن عالميا، بعدما كانت بدأت فى التراجع خلال الأسابيع الماضية، مضيفا فى تصريحات لـ«الشروق»، أن سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 575 جنيها بدلا من 560 جنيها الأسبوع الماضى، وسعر جرام عيار 21 ارتفع إلى 665 جنيها مقابل 645 جنيها، كما وصل عيار 24 إلى 760 جنيها للجرام.

ورصدت «الشروق» خلال جولتها على عدد من محال الذهب، إقبالا ضعيفا من المواطنين على عملية شراء الذهب، وقال عاطف ماجد صاحب محل ذهب فى منطقة شبرا، إن عدم استقرار أسعار الذهب وراء عزوف المواطنين، لافتا إلى تعرض التجار لخسارات مالية كبيرة، نتيجة عدم استقرار الأسعار والبيع بسعر متفاوت يوميا.

وأضاف ماجد لـ«الشروق» أنه تم رفع سعر المصنعية عن كل جرام بزيادة 10 جنيهات عن السعر الأصلى لها، قائلا: «كنت باخد على جرام الذهب مصنعية ما بين 50 إلى 80 جنيها طبقا لكل لشكل الذهب، وحاليا زودت المصنعية 10 جنيهات على كل جرام ليتراوح ما بين 60 إلى 90 جنيها للجرام الواحد».

فيما قال وجدى شعبان صاحب محل فى منطقة الساحل، إن هناك حالة من الركود لحركة البيع والشراء، بسبب زيادة أسعار الذهب، مضيفا: «مبقاش فى حد بيشترى شبكة خالص دلوقتى، وكل اللى بيشتروه دبلة ومحبس وخاتم، وسعرهم دلوقتى يتجاوز 10 آلاف جنيه».

وأشار شعبان إلى رفع سعر مصنعية كل جرام ذهب، ما بين 10 إلى 15 جنيه، لافتا إلى أن زيادة المصنعية تختلف من صاحب محل لآخر.

وقالت هبة الليثى، طالبة، إنها اتفقت مع خطيبها على شراء شبكة بقيمة 15 ألف جنيه، ولكنها فوجئت خلال شراء الدبلة والخاتم والمحبس بأن سعرها بلغ 11 ألف جنيه، منها مصنعية 1500 جنيه، مضيفة أن أسعار الذهب المرتفعة كانت سببا فى إلغاء فكرة الشبكة لدى الكثيرين من الشباب المقبلين على الزواج.