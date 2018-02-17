انعقاد اللجنة المكلفة بتنفيذ توصيات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس

عقدت اللجنة المُكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، اجتماعًا اليوم السبت، بمقر مشيخة الأزهر، برئاسة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة تحويل توصيات المؤتمر إلى خطط عملية وواقع ملموس على أرض الواقع.

وشارك في الاجتماع كل من فضيلة الدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، ودغش محمد أحمد، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر.

عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات #مؤتمر_الأزهر_العالمي_لنصرة_القدس اجتماعا اليوم السبت بمقر مشيخة الأزهر برئاسة أ.د/ عباس #شومان وكيل الأزهر وذلك تنفيذا لتوجيهات #الإمام_الأكبر أ.د/ أحمد #الطيب، #شيخ_الأزهر بضرورة تحويل توصيات المؤتمر إلى خطط عملية وواقع ملموس على الأرض

— الأزهر الشريف (@AlAzhar) February 17, 2018