«لافروف»: اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية «هراء»

رد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على الاتهامات الأمريكية لبلاده بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، واصفًا إياها بـ«الهراء».

وقال «لافروف»، في تصريحات خلال مؤتمر ميونخ للأمن والدفاع، السبت، إنه ما لم تكن هناك حقائق ملموسة فإنه لا يمكن تصديق كل هذه «الهراءات»، وفق وصفه.

وتابع: «قرأت كلمة لمستشارة أمريكية تنكر التقارير التي تتحدث عن تأثير أي دولة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالإضافة إلى حديث نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس».

وكان المدعي العام الأميركي المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأميركية، روبرت مولر، أعلن أمس الجمعة، توجيه الاتهام إلى 13 روسيًا وثلاثة كيانات روسية، بالتآمر بهدف خداع الولايات المتحدة.