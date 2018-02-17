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ذكرت فضائية «TEN»، في خبر عاجل، أن الفنان محمد متولي، وافته المنية عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد صراع مع المرض.
وسنوافيكم بالتفاصيل.