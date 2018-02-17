وزير الصحة: افتتاح مستشفى «الصف» الثلاثاء المقبل

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة إنشاء المستشفيات المقرر إنشائها، متابعًا أنه يتم العمل على إنشاء 42 مستشفى في 9 محافظات بصعيد مصر.

وأضاف «عماد الدين»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء السبت، أن هذه المستشفيات تختص بـ«نساء وولادة وأطفال» فقط.

وأشار إلى افتتاح الرئيس السيسي 35 مستشفى خلال العاميين الماضيين، بتكلفة 9.2 مليار جنيه، من بينها 3.8 مليار جنيه، في محافظات الصعيد، مؤكدًا أنه سيفتتح مستشفى «الصف»، على بعد 400 كيلو متر من الجيزة، بغد غد الثلاثاء، بعد الانتهاء من تطويرها.

وأوضح أن المستشفيات التي تم افتتاحها حتى الآن بعضها تم وضع حجر أساسها في 2002، والبعض الأخر في 1996، مضيفًا أنه سيتم افتتاح مستشفى دمياط لعلاج الأمراض النفسية خلال شهرين، وافتتاح مستشفى علاج الإدمان في سوهاج بعد 3 شهور.