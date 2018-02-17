وزير الدفاع الإثيوبي: حالة الطوارئ تستمر 6 أشهر على الأقل

ذكر وزير الدفاع الإثيوبي، اليوم السبت، أن حالة الطوارئ التي أعلنت في إثيوبيا بعد يوم من استقالة رئيس وزرائها ستستمر ستة أشهر على الأقل.

وأضاف وزير الدفاع، سيراج فيجيسا، أنه سيتعين على برلمان الدولة الواقعة شرق إفريقيا المصادقة على حالة الطوارئ خلال 15 يوما، بخيار تمديدها أربعة أشهر أخرى.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت أمس الجمعة حالة الطوارئ نظرا للاضطرابات والاحتجاجات المستمرة في البلاد، وذلك بعد يوم واحد من تقديم رئيس الوزراء هايلى ماريام ديسالين استقالته.

وقال مجلس الوزراء الإثيوبى فى بيان له، تم إعلانه عبر الإذاعة الحكومية، إن الوضع "وصل إلى درجة لا يمكنه التعامل في ظلها مع آليات حماية السلام العادية ".

ويمثل هذا الإعلان المرة الثانية خلال عامين التي تخضع فيها البلاد لحالة طوارئ. أما المرة الأولى فكانت، في أكتوبر 2016، واستمرت لمدة 10 أشهر ردا على الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة.

وكانت إذاعة "فانا" التابعة للحكومة قد ذكرت أمس الأول أن رئيس الوزراء، الذى يشغل المنصب منذ عام 2012، قدم خطاب استقالة للبرلمان، وأنه قال "إنه حاول بأقصى جهد حل الأزمة في بلاده، وإنه يستقيل الآن ليساهم في حلها".

كما قالت "فانا" إن رئيس الوزراء أشار إلى أنه سوف يواصل مهام عمله كرئيس للوزراء حتى استكمال عملية انتقال السلطة .