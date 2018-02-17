هيرتا برلين يسقط أمام ماينز في البوندسليجا

تلقى فريق هيرتا برلين ضربة موجعة في مسعاه نحو احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل بعدما تلقى خسارة مفاجئة أمام ضيفه ماينز 2 / صفر اليوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق أربع نقاط عن آخر المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية، فيما رفع ماينز رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وسجل هدفي ماينز روبين كايسون في الدقيقتين 40 و65.

يذكر أن هذه الخسارة هي السابعة لهيرتا برلين هذا الموسم، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في تسع، فيما يعد هذا الفوز هو السادس لماينز هذا الموسم مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في خمس.