مصر تشارك فى معرض جدة للسياحة نهاية الشهر الجارى

تشارك هيئة تنشيط السياحة فى معرض جدة للسياحة، والذى سيقام خلال الفترة من 28 فبراير الحالى وحتى 2 مارس القادم، ويشارك فيه 21 دولة، منها إندونيسيا، وتركيا، وأذربيجان، وماليزيا، وألمانيا ونحو 180 عارضا، ويزوره 27 ألف زائر كل عام، ويقام للعام الثامن على التوالى.

وقال أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة إن الهدف من المشاركة فى المعرض أن تقدم شركات السياحة التى ستشارك فى المعرض برامج سياحية متكاملة شاملة تذاكر الطيران والاقامة للسائح العربى بصفة عامة، والسعودى على وجه الخصوص، الذى يفضل هذا النوع من البرامج، مشيرا إلى أن الهيئة ستشارك فى هذا المعرض نظرا لأهمية السوق العربية، وبالأخص السوق السعودية الذى حقق أعلى أرقام له على الاطلاق العام الماضى.

وأضاف أن الشركات المشاركة ستقدم للزائرين حزمة برامج تضم عروضا بتذاكر الطيران، والإقامة فى الفنادق سواء بالقاهرة، أو بشرم الشيخ لموسم الصيف القادم، والذى يعد أكثر الأوقات التى تشهد ذروة السياحة العربية.

وحققت السياحة الوافدة من السوق العربية زيادة بـ18.3% فى عام 2017 مقارنة بـ2016، لتصل إلى 1.6 مليون سائح، وسجلت المملكة العربية السعودية خلال العام الماضى أكبر زيادة حيث ارتفع عدد سائحيها بنحو 42%.