هشام محمد : أتمنى المشاركة في مونديال روسيا

حرص هشام محمد، لاعب الأهلي، على توجيه الشكر للجماهير، بعد دعمه ومساندته للفريق واللاعبين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذا الدعم كان له دور واضح في تحقيق الانتصارات المُتتالية والتربّع على قمة الدوري الممتاز منفردًا بعد مرور 24 جولة.

وقال هشام محمد، لاعبي لأهلي يبذلون كل ما في وسعهم، من أجل الحفاظ على بطولتي الدوري والكأس، وكذلك استعادة بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أنه يتمنى المشاركة في مونديال الأندية.

وأكد هشام محمد إنه لم يستسلم منذ رحيله عن الأهلي، ووضع أمام عينيه هدفًا واضحًا، وهو العودة مجددًا للفريق، خاصة أنه أحد أبناء النادي، وبدأ مسيرته في قطاع الناشئين به؛ لذا اجتهد كثيراً مع الأندية التي لعب لها منذ رحيله عن الأهلي وحتى العودة إلى بيته، وهذا ما تحقق له في الصيف الماضي.

وأشار إلى أن المنافسة في مركزه في وسط الملعب صعبة جدا لتواجد عدد مميز من اللاعبين في نفس المركز، مشددا على أنه لا يفكر إلا في الاجتهاد في التدريبات؛ للحصول على ثقة الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري والمشاركة في المباريات.

وقال لاعب وسط الأهلي إنه واجه سوء حظ كبير بعدما أصيب مرتين في وقت كان الجهاز الفني يعتمد عليه بشكل أساسي، ـ وهذا قضاء وقدرـ وليس عليه سوى الاجتهاد للدخول ضمن التشكيلة الأساسية.

وتمنى هشام محمد الانضمام للمنتخب الوطني والمشاركة معه في مونديال روسيا 2018 باعتبار أن ذلك حلم كل لاعب مصري.