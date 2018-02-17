لافروف يرفض المزاعم الأمريكية بالتدخل الروسي في الانتخابات ويصفها بـ«الثرثرة»

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رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المزاعم بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية واصفا إياها بـ" الثرثرة" اليوم السبت، بعد يوم من إصدار وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام شاملة في إطار تحقيقها في هذا الصدد.

وقال لافروف في مؤتمر ميونخ للأمن "طالما أنه ليس لدينا حقائق، فإن كل البقية هي عبارة عن ثرثرة". ورفض التعليق أكثر.

ويتهم قرار الإدانة الأمريكي ثلاث شركات على صلة بروسيا و13 فردا روسيا بتنظيم التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي لدعم المرشح آنذاك دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

واتهم المدعي عليهم بالتآمر لخداع الولايات المتحدة الأمريكية، والتآمر للتصنت والتآمر لارتكاب تزوير مصرفي وسرقة الهوية المشددة.