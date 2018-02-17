قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، هربرت مكماستر، إن العالم يمر بمفترق طرق ويعيش فترة حاسمة بسبب التهديدات المشتركة ووجود أنظمة مارقة تضر بالأمن القومي، مشيرًا إلى وجود أنظمة في الشرق الأوسط تطور أنظمة فتاكة وتعيث في الأرض فسادًا، وفق قوله.

وأضاف «مكماستر»، في كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن والدفاع، السبت، أن الوقت قد حان للتصدي لأعمال إيران الداعمة للإرهاب وزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، بعد تطوير مليشيات تابعة لها وزيادة نفوذ أذرعها التي تهدد أمن عدة بلدان عربية وتتسبب في إشعال الوضاع، مشيرًا إلى مسؤولية نظام الحكم في إيران عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة، بدعمه جماعات متطرفة وإرهابية.

وطالب بوقف التعاملات التجارية مع إيران الداعمة للإرهاب من أجل الضغط عليها، متابعًا: «عندما تستثمر في إيران فأنت تستثمر في الجماعات الإرهابية، فكيف يمكننا القضاء على هذه الجماعات بينما نقدم لهم شيكات مليئة بالأموال، ثم تقول لهم من فضلكم توقفوا».

ووصف حزب الله بالمنظمة الإرهابية التي تدعمها إيران بالمعدات العسكرية من أجل تهديد أمن المنطقة وزعزعة استقرارها، موضحًا أن ما تقوم به إيران حاليًا هو استنساخ تجربة حزب الله في عدة بلدان عربية من أجل إضعاف حكومات العالم العربي، وعدم خضوع هذه الجماعات لسيطرة الحكومة وبالتالي عدم تمكن الدول العربية من الوقوف في وجه إيران.

وأشار إلى بناء إيران جيوشًا تابعة لها في سوريا والعراق واليمن لزيادة نفوذها في هذه البلدان، منوهًا إلى أن شبكة إيران وأذرعها في المنطقة باتت أقوى بعد تعزيز إيران لقدراتهم العسكرية، وقد حان الوقت للتصدي لذلك.

ولفت إلى وجود منظمات إرهابية تقتل المدنيين بصورة جماعية، كما هو الحل في سوريا، مضيفًا أنه يجب الإيمان بالمبادئ التي عززت من ازدهار العالم وحالت دون تصادم القوى العظمة لأكثر من 70 عامًا.