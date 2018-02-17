عمليات نينوى تعلن انتهاء مهام الفوج الإيطالي لحماية سد الموصل

أعلنت قيادة "عمليات نينوى" بالجيش العراقي، اليوم السبت، انتهاء مهام الفوج الثالث في القوات الإيطالية والمكلف بحماية سد الموصل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، إن الفوج الثالث في القوات الإيطالية أنهى مهامه الخاصة بحماية سد الموصل غربي نينوى، وإن القوات الإيطالية بذلت جهودا كبيرة في توفير الأمن الكامل لسد الموصل.

وأضاف "الجبوري"، أن القوات الأجنبية التي عملت مع جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة المحلية أنهت عملها، وأثمر ذلك عن روح السلام في محافظة نينوى.

يُشار إلى أن سد الموصل تعرض إلى تهديدات كثيرة من قبل الإرهاب عند احتلال "داعش"، لمدينة نينوى بمحافظة الموصل، لكن القوات الأمنية العراقية بالاشتراك مع القوات الأجنبية تمكنت من حمايته.