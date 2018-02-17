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موناكو يفوز على ديجون برباعية ظيفة ويعزز تواجده في المركز الثاني بالدوري الفرنسي

د ب أ
نشر فى : السبت 17 فبراير 2018 - 12:39 ص | آخر تحديث : السبت 17 فبراير 2018 - 12:39 ص

عزز فريق موناكو تواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه ديجون 4 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري.

وسجل أهداف موناكو بالدي دياو كايتا في الدقيقة 13 وفابينيو في الدقيقة 69 من ركلة جزاء وروني لوبيز في الدقيقة 87 وكميل جليك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع موناكو رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان الذي يواجه ستراسبورج غدا السبت، وتوقف رصيد ديجون عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف كان الذي يواجه رين غدا أيضا.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لموناكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشرة لديجون هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في أربع.


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