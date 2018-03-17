«مصر للبترول» تطرح زيوتا جديدة لتشغيل التكاتك

طرحت شركة مصر للبترول التابعة للهيئة العامة للبترول منتجات جديدة تضمنت زيوتا لتشغيل التكاتك، وذلك خلال مشاركتها بمعرض القاهرة الدولى المنعقد حاليا تحت اسم «أفريقيا الحاضر والمستقبل»، وفقا لمحمد جمعة المفتش بشركة مصر للبترول.

قال جمعة لـ (مال وأعمال ــ الشروق) إن الشركة طرحت زيوتا جديدة لتشغيل التوك توك منذ شهر فى السوق المحلية عبارة عن عبوات 1.5 كم بسعر 40 جنيه.

وأكد أن الشركة طرحت المنتج الجديد بداخل المناطق الشعبية التى يتم تشغيل التكاتك بها، ولاقى إقبالا كبيرا.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف طرح مزيد من منتجات الزيوت الجديدة فى السوق المحلية خلال السنوات المقبلة بهدف تعزيز حصتها السوقية فى مبيعات الزيوت.

وذكر أن الشركة تنافس بمنتجات ذات جودة وبسعر منافس مقارنة بنظيرها من الشركات الأجنبية والمحلية.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة عدد محطات الوقود الذى تديرها على مستوى محافظات مصر.