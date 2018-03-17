مصادر أمنية يمنية تحذر من تهديدات إرهابية محتملة في عدن

أطلقت الأجهزة الأمنية في عدن تحذيرات من احتمال تعرض المصالح الحكومية والسيادية والدولية لعملية إرهابية.

وقالت مصادر أمنية يمنية - في تصريحات لقناة «العربية» الإخبارية اليوم السبت - إن جهازي الأمن القومي والسياسي وجهات أمنية واستخباراتية رصدا معلومات، تفيد بوجود تهديدات تقف خلفها التنظيمات الإرهابية، أبرزها تنظيم «داعش» الإرهابي، وتسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية محتملة.

وأشارت المصادر إلى، أن العمليات المحتملة للإرهابيين هدفها المقار والمواقع الأمنية والبعثات والمنظمات الدولية، لافتًا في الوقت ذاته إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت الحيوية تحسبًا لوقوع هذه الهجمات.

تأتي هذه الإجراءات الأمنية في عدن عقب تعرضها لمجموعة من الهجمات التي تبناها «داعش» واستهدفت مقرات ودوريات أمنية وعسكرية، إلى جانب جنود وضباط تابعين لأجهزة الأمن، أسفرت في مجملها عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال ونساء.