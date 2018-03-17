تجربة جديدة تخوضها اسرة العرض المسرحى «ولاد البلد» من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفنى للمسرح من خلال جولته الثالثة فى سيناء حيث تم عرضه عدد من المناطق والساحات بمدينة شرم الشيخ، ونجح جذب الأهالى بها لتستمر جولته حتى يوم 3 إبريل القادم يوميا فى عدة مناطق اخرى منها الطور، وأبو رديس، ونوبيع، وطابا، وسانت كاترين.

وعبر مخرج العرض محمد الشرقاوى عن مدى سعادته بالتواجد على أرض سيناء، حيث قال: سعينا لأن نقدم العرض المسرحى «ولاد البلد» لمساندة أهل سيناء ومحاربة الإرهاب فى جنوب سيناء، وشعرنا بالدفء من خلال تواجدنا وسط أهالينا، وهو بمثابه أمر مهم وجيد بالنسبة لنا جميعا، فهى المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك ووجدنا أنه من الواجب أن يتم الذهاب لمثل هذه الأماكن والتى تحتاج لدعم ثقافى كبير،، ويجب على وزارة الثقافة أن تقوم به خلال الفترة القادمة .

وتابع الشرقاوى: الهدف من التواجد بسيناء هو نشر الوعى الثقافى للجمهور المتعطش للمسرح والذى تواجد بشكل كبير من جميع الفئات العمرية، حيث شهدنا حضور الأسرة من أطفال وسيدات وشباب، والحمد لله لاقى قبول وانطباع جيد من قبل الناس فى سيناء.

وأضاف: تجوال العرض يأتى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة ومؤسسة «اسمعونا» وقطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية وذلك بعد تحقيقه نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، حيث رفع لافتة «كامل العدد» خلال فترة عرضه على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، وأيضا أثناء الجولتين الأولى والثانية.

وأشار الشرقاوى: خلال فترة تواجدنا وجدنا استقبال حافل وتفاعل كبير من قبل الناس لدرجه أن هناك مجموعة شباب من الجمهور طلبوا التواجد فى ورشة عمل لتعلم التمثيل، وهو ما أسعدنا للغاية، وقد بدأ العرض المسرحى 3 مارس ويستمر حتى الأسبوع الأول من أبريل القادم فى عدة مناطق مختلفة منها: الطور، وأبو رديس، ونوبيع، وطابا، وسانت كاترين، وشرم الشيخ. والمفاجأة أنه سيتم عرضه فى «الوديان»، فنجاح التجربة دفعنا لاتخاذ القرار بالذهاب وعرضها لأهالينا من البدو، فدور المسرح مهم وله تأثير كبير ومباشر على الناس.

وعن القضايا التى يناقشها «ولاد البلد» قال الشرقاوى: العرض يتناول قضايا عدة أهمها عودة روح الانتماء مرة أخرى داخل كل مواطن مصرى، وبثها فى الأطفال من خلال بطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بالإضافة إلى أن العرض يتضمن لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، والفساد وقانون الخدمة المدنية، وتهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية. وهى من تأليف مصطفى سليم، بطولة مجموعة من شباب الفنانين منهم شادى أسعد، ووائل مصطفى، عبدالعزيز التونى، آية جمال، شروق، وضحى محمد، رنا، وإبراهيم طلبة، محمد صالح، وعادل يوسف، وأمير عز، وأحمد مجدى، وأمير الصم، محمود فتحى، وياسر رفاعى، وتأليف موسيقى وألحان حازم الكفراوى.

أما عن الصعوبات التى واجهها العرض خلال تجواله بالمحافظات أكد الشرقاوى: بالفعل كانت هناك صعوبات واجهناها خلال الفترة الماضية وحتى الآن وهى ضعف الإمكانيات، وأناشد د. ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بضرورة وضع ميزانيات أكبر لعروض مسارح الشباب لكى تنتشر بشكل أكبر فى مختلف النجوع والقرى وكافة المحافظات بمصر.

حضر العرض العديد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية للمدينة منهم اللواء محمد السوليا رئيس مدينة شرم الشيخ، والعميد عماد رئيس قطاع خليج نعمة بشرم الشيخ، حمد شعيب مديرعام ثقافة جنوب سيناء وعدد كبير من السائحين بالمدينة.

ويقول محمد الشرقاوى مخرج العرض أن تجوال العرض يأتى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة ومؤسسة «اسمعونا» وقطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية.

يذكر أن «ولاد البلد» يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

العرض تأليف مصطفى سليم، بطولة مجموعة من شباب الفنانين منهم شادى أسعد، وائل مصطفى، عبدالعزيز التونى، آية جمال، شروق، ضحى محمد، رنا، إبراهيم طلبة، محمد صالح، عادل يوسف، أمير عز، أحمد مجدى، أمير الصم، محمود فتحى، ياسر رفاعى، تأليف موسيقى وألحان حازم الكفراوى، أزياء أميرة صابر، إستعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمينو بيشوى شوقى، إخراج محمد الشرقاوى.