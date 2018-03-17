أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت، عن أن 23 دبلوماسيا بريطانيا «غير مرغوب فيهم في البلاد»، وتطالب بمغادرتهم روسيا في غضون أسبوع.

وقالت الوزارة، إن موسكو تسحب موافقتها بشأن افتتاح قنصلية بريطانية في سان بطرسبورج؛ بحسب وكالة «سبوتنيك». وأشارت إلى أنها أصدرت قرارا بتعليق أنشطة المجلس الثقافي البريطاني في الاتحاد الروسي، بسبب الوضع غير المستقر للمجلس.

وحذرت الخارجية الروسية، بريطانيا، من أنها تحتفظ بحق الرد، في حال تم اتخاذ إجراءات «انتقامية» أخرى غير ودية جديدة تجاه روسيا.

كانت الخارجية الروسية، قد أعلنت، في وقت سابق صباح اليوم السبت، عن استدعائها السفير البريطاني في روسيا، لوري بريستو.

جاءت الإجراءات الروسية ردا على قيام بريطانيا بطرد 23 شخصا دبلوماسيا روسيا، وأعطتهم مهلة مدتها أسبوعا لمغادرة البلاد، فضلا عن تعليق جميع الاتصالات الثنائية وسحب دعوتها لوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف لزيارة المملكة، وتجميد الأصول الروسية، ردا على الاتهامات التي توجهها لندن إلى موسكو بشأن تسميم ضابط روسي سابق في بريطانيا سيرجي سكريبال وابنته، وهو ما نفته روسيا في أكثر من مناسبة.