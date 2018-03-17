وزيرة الهجرة: الإقبال على التصويت في الانتخابات بالخارج عظيم

أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بما وصفته بالإقبال الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وقالت «مكرم»، في تصريحات لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إن «الإقبال على التصويت في الانتخابات عظيم جدًا»، مضيفة: «الصور التي يتم نقلها من الخارج حقيقية وليس بها أي تزييف».

وأضافت أن «التفاعل من قبل المصريين في الخارج جيد جدًا، لدرجة أننا وصلنا لمرحلة قيام بعض المواطنين بعرض سيارتهم الشخصية لنقل الناخبين لمقرات البعثات الدبلوماسية؛ للإدلاء بأصواتهم».

وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إلى وجود فريق من الشباب في وزارة الهجرة، على تواصل مستمر مع مقرات البعثات الدبلوماسية بالخارج؛ لحل أي مشكلة يتعرض لها الناخبون.

وبدأ المصريون في الخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، ومن المقرر أن يستمر التصويت في الانتخابات بالخارج حتى مساء غدًا الأحد، وذلك حسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.