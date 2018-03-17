كستكينا وأوساكا تفجران المفاجأة وتتهلان لنهائي إنديان ويلز للتنس

خالفت نتائج الدور قبل النهائي لمنافسات فئة السيدات ببطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة كل التوقعات ، حيث شهدت اليوم السبت تأهل الروسية داريا كستكينا واليابانية نعومي أوساكا إلى المباراة النهائية.

وأوقفت كستكينا، المصنفة 20 للبطولة، انطلاقة النجمة الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز، المصنفة الثامنة للبطولة، وتغلبت عليها 4 / 6 و6 / 4 و7 / 5 في المباراة الأولى بالمربع الذهبي.

وبعدها بساعات قليلة ، فجرت اليابانية أوساكا مفاجأة أخرى من العيار الثقيل بالفوز على النجمة الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى على العالم والأولى للبطولة، بمجموعتين متتاليتين 6 / 3 و6 / صفر ، لتحرمها من فرصة التتويج باللقب الذي فازت به في عام 2015 .

وقالت فينوس وليامز، عقب الهزيمة أمام كستكينا "إنني أخوض البطولات من أجل التتويج ، لذلك عندما أخفق في تحقيق الفوز ، لا أشعر بالسعادة. لم أكن هنا لتحقيق نتائج جيدة فقط."